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Посол США: Путин, вероятно, знает о преступлениях российской армии

Эксгумация тел мирных жителей в Буче

В ОБСЕ представлен отчет о военных преступлениях, совершаемых российскими войсками на территории Украины

Владимир Путин и люди в российском руководстве почти наверняка осведомлены о пытках, изнасилованиях, принудительных перемещениях украинских граждан в Россию и других военных преступлениях, которые, по данным международных экспертов, совершают российские войска в Украине. Об этом заявил в пятницу представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Это заявление последовало на следующий день после обнародования отчета экспертов ОБСЕ, в котором собраны данные о поведении российских военнослужащих в нескольких украинских городах в течение трех месяцев с апреля по май. В отчете говорится об импровизированной камере пыток в детском лагере в Буче, где были найдены трупы пяти мужчин в гражданской одежде с ожогами, кровоподтеками, рваными ранами на теле. Там приводятся данные об изнасиловании российскими солдатами 25 девочек и девушек, которые содержались в подвале в Буче. Подразделениям российской армии, которые были причастны к этим преступлениям позже были присвоены звания "гвардейских" за героизм и боевые заслуги.

Как сказал американский дипломат, можно предположить, что многие люди в российском руководстве осведомлены о происходящем. "Трудно представить, что российскому руководству не было известно об обвинениях в адрес этих подразделений", - подчеркнул Карпентер, - Мы хотим дать сигнал, что никто не сможет уйти от ответственности".

Официальная Москва отвергает обвинения в том, что ее войска совершают военные преступления на территории Украины.

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