МУС: уйти от правосудия невозможно даже во время войны

Расследование военных преступлений в Украине покажет, что даже во время конфликтов уйти от правосудия невозможно. Об этом заявил генпрокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, сообщает Reuters.



По словам Хана, его команда собрала доказательства многих предполагаемых преступлений, включая сексуальные преступления, преступления против детей, пытки и жестокое обращение с заключёнными, но не стал вдаваться в детали.



Украина обвиняет российских военных в совершении зверств, в особенности в городах Ирпень и Буча, где были убиты многие мирные жители.



"Мы должны сделать так, чтобы весь мир увидел, что закон работает", – сказал Хан в эфире одного из украинских телеканалов. Прокурор при этом уточнил, что все обвинения должны быть тщательно проверены и задокументированы.

Ранее представители Amnesty International отметили, что украинские войска тоже нарушили международное гуманитарное право, разместив артиллерию вблизи жилых домов. Это не оправдывает неизбирательные обстрелы со стороны российских войск, полагают правозащитники.