live Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Путинский гламур: телевидение нулевых. 2. Хроники контрактников, Белгород
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Путинский гламур, телевидение нулевых. 2. Спектакль Театра.doc, Москва
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