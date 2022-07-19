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Украина

"Танк забрали себе как трофей"

"Танк забрали себе как трофей"
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"Танк забрали себе как трофей"

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"Сдерживаем их, было уже пять попыток танкового прорыва. Мы все пять попыток отбили. Восемь подбитых танков, четыре БМП. Этот танк забрали себе как трофей". "Продвигаемся по метру, километру, освобождаем украинскую землю. После того, как начали работать HIMARS, наступило затишье." Бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь", воюющие на изюмском направлении под Харьковом, говорят, что западное противотанковое вооружение эффективно уничтожает российскую бронетехнику, а ракетные системы HIMARS значительно снизили артиллерийские обстрелы со стороны армии России.

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