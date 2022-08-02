Дороги к свободе. Россию хотят признать государством-террористом

Не только американские конгрессмены, но и украинские политики и общественные деятели призывают госдепартамент признать Россию государством-террористом. Увенчаются ли эти призывы успехом? Обсуждают Анна Гопко, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва и Марк Фейгин, российский общественный деятель.