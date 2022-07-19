"Помогать Украине в наших интересах. Вы должны понимать, если Украина проиграет, это создаст опасность для нас. Это сделает Европу еще более уязвимой для российской агрессии. Так что вы должны платить, платить за гуманитарную помощь, за последствия экономических санкций. Потому что альтернатива состоит в том, чтобы заплатить гораздо более высокую цену позже. И помните одну вещь: цену, которую мы, ЕС и НАТО, платим, можно измерить в деньгах. Цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях. Перестаньте жаловаться и поддерживайте Украину". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал европейцев продолжать помогать Украине.