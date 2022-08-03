Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Атлас Мира
Подписаться
Атлас Мира

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Атлас мира. Угроза с Востока

Атлас мира. Угроза с Востока
Embed
Атлас мира. Угроза с Востока

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

После российского вторжения в Украину многие страны Европы, и входящие в НАТО, и пока нет, задумались о срочном увеличении своих вооруженных сил. В каком состоянии сейчас находятся армии Польши и Швеции? Наши собеседники – военные аналитики из Стокгольма и Варшавы Ольга Максе и Сергей Пелеса.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG