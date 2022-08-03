Атлас мира. Угроза с Востока

После российского вторжения в Украину многие страны Европы, и входящие в НАТО, и пока нет, задумались о срочном увеличении своих вооруженных сил. В каком состоянии сейчас находятся армии Польши и Швеции? Наши собеседники – военные аналитики из Стокгольма и Варшавы Ольга Максе и Сергей Пелеса.