Атлас мира. Угроза с Востока

После российского вторжения в Украину многие страны Европы, и входящие в НАТО, и пока нет, задумались о срочном увеличении своих вооруженных сил. В каком состоянии сейчас находятся армии Польши и Швеции? Наши собеседники – военные аналитики из Стокгольма и Варшавы Ольга Максе и Сергей Пелеса.
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