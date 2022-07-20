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Конгресс США пытается защитить однополые браки

Демонстранты у здания Верховного суда США, рассматривавшего вопрос о конституционности запрета однополых браков. Апрель, 2015

Законодатели хотят формально узаконить однополые и межрасовые браки

Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, которым на федеральном уровне защищаются однополые и межрасовые браки.

За этот законопроект проголосовали все демократы- члены Палаты представителей и четверть конгрессменов-республиканцев.

Закон, который официально называется "Акт об уважении брака" был инициирован законодателями-демократами после недавнего решения Верховного суда США, отменившего свое решение пятидесятилетней давности о конституционности абортов. Критики этого решения суда опасаются, что в недалеком будущем Верховный суд, в котором подавляющее большинство составляют судьи консервативных убеждений, может пересмотреть и решения, которыми в свое время были узаконены однополые и межрасовые браки. Несмотря на то, что в своем решении об абортах Верховный суд особо отметил, что это решение не означает, что он намерен пересмотреть другие решения своих предшественников, сторонники законопроекта говорят, что право на брак нуждается в законодательной защите. Они приводят высказывания некоторых членов Верховного суда о готовности вновь рассмотреть вопрос о конституционности однополых браков. Новым законопроектом аннулируется "Акт о защите брака", которым брак определялся как союз мужчины и женщины, закон, признанный неконституционным Верховным судом в 2015 году и вводятся дополнительные меры защиты однополых и межрасовых браков. Конституционность межрасовых браков также в свое время была утверждена Верховным судом.

Получит ли этот законопроект поддержку в Сенате неизвестно. Для его одобрения требуются по меньшей мере десять голосов сенаторов-республиканцев. Некоторые сенаторы-республиканцы называют попытку принятия нового закона политическим трюком демократов, предпринятым в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся нынешней осенью. По их словам, никакой угрозы однополым или межрасовым бракам в США нет.

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