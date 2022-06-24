Верховный суд США отменил решение о конституционности права на аборт

Верховный суд США отменил свое решение 1973 года о праве женщин на аборт по собственному желанию. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне законодательства каждого из штатов. Это может привести к фактическому запрету абортов в консервативно настроенных штатах юга и среднего запада США.

В Германии в пятницу, напротив, был отменен принятый еще во времена Гитлера закон, запрещающий врачам открыто упоминать о такой услуге, как аборт.

В 1973 году Верховный суд США принял решение по иску пациентки Нормы Маккорви, выступавшей под псевдонимом Джейн Роу, которая настаивала на праве прервать беременность. У Маккорви уже было двое детей, третья беременность была нежеланной, но по законам штата Техас прерывание беременности разрешалось только в случае прямой угрозы жизни матери. Тогда суд постановил, что женщины во всех штатах США в первом триместре беременности имеют право на аборт независимо от причин. Сегодня суд отменил свое решение почти пятидесятилетней давности и заявил, что вопросы абортов снова будут регулироваться законодательством конкретных штатов.

По оценке института репродуктивного здоровья Guttmacher, минимум 26 штатов США, особенно традиционно консервативные штаты юга и среднего запада, могут в ближайшее время принять решение о полном или почти полном запрете абортов. Это может привести к росту числа подпольных абортов, связанных с ними смертей тяжёлых последствий для здоровья женщин, "абортного туризма", а также к росту числа детоубийств и отказов от новорожденных.

Начиная с 1994 года США стали лишь четвертым государством, которое ограничило право женщин на самостоятельное решение о прерывании беременности. До них это сделали Польша, Никарагуа и Сальвадор.

Тем временем германский Бундестаг 24 июня отменил принятый еще в эпоху национал-социализма закон, запрещавший врачам и клиникам открыто упоминать, что у них проводятся аборты. Согласно действовавшим нормам, медики могли выполнять эту процедуру, но не имели права упоминать о ней ни в рекламе, ни в прейскуранте, а также предоставлять пациенткам любую дополнительную информацию о методах и рисках прерывания беременности. Теперь врачи в ФРГ смогут говорить об абортах так же открыто, как о любых других медицинских услугах.