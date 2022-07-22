"Жизнь солдата не важна"

Российские контрактники отказываются воевать: "Устали, охота домой, охота к семье. Доверия к начальству и вышестоящему командованию нет никакого абсолютно, от слова "совсем". Командиры готовы на все, для них не важна жизнь солдата. Ты для них никто". Матери российских военнослужащих говорят, что их сыновьям не дают расторгнуть контракт и заставляют вновь отправиться на фронт. Десятки, возможно, сотни солдат держат в заточении в Луганской области. Не может уволиться и ефрейтор 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ Илья Каминский. В интервью "Настоящему времени" он рассказал, что его сослуживцев заперли в гараже.