Россия без МКС и МКС без России: кто потеряет больше?

Информационный дайджест Время Свободы, 26 июня 2022.

Атакуя Антоновский мост и другие линии снабжения, украинская армия пытается отрезать российский плацдарм на правом берегу Днепра. Это может стать первым шагом ранее анонсированного контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Может ли Украина освободить занятые в настоящий момент Россией территории? Военный аналитик Юрий Федоров рассуждает о том, почему деоккупация Херсонской области имеет для Украины особое военное и политическое значение.

***

Назначенная два месяца назад посол США в Украине Бриджит Бринк побывала в киевском бюро Радио Свобода и дала интервью нашей украинской службе.

Посол считает, что санкции действуют эффективно, а подготовка Россией аннексии занятых территорий - проблема, на которую США и союзники должны обратить особое внимание.

***

Российское издание "Важные истории" сообщило, что в Донбассе погибли уже как минимум трое российских заключенных, завербованных частной военной компанией "Вагнера". Все они ранее отбывали наказание в петербургской колонии – ИК-7 "Яблоневка". Еще двое заключенных ранены и находятся в одной из больниц Луганска. Информацию о погибших получила правозащитная организация "Русь сидящая". Ее основательница Ольга Романова рассказала, что общее число российских заключенных, завербованных для участия во вторжении в Украину уже исчисляется сотнями. У них неопределенный правовой статус и туманные дальнейшие перспективы, а для военных действий из заключенных готовят штурмовиков и специалистов по разминированию.

***

Россия приняла решение окончательно выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом недавно назначенный новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Ранее госкорпорация допускала, что сотрудничество будет продолжено и после этого срока. Представители Роскосмоса и раньше намекали на то, что дни работы МКС подходят к концу, и Россия должна сконцентрироваться на собственной космической станции.

Специалист по космонавтике Виталий Егоров считает, что МКС может работать еще долго - и, вероятно, будет, только уже без участия России. А вот в способности России быстро построить собственную станцию, особенно, учитывая санкции, эксперт сомневается.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!