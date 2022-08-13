Домашняя бельгийская кухня. Артемий Троицкий улавливает странное

Бельгийская кухня в представлении Артемия Троицкого – это не мидии в сливочном соусе, а продукция независимого звукозаписывающего льежского лейбла Homerecords, экспериментирующего в области современного фольклора. Это и авторская песня, и шансон, и «кроссоверы» фолка, джаза и классической музыки.
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