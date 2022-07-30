NYT: Госсекретарь США не готов признать Россию спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен не готов принять решение о признании России государством-спонсором терроризма, несмотря на соответствующую резолюцию Сената США и призывы влиятельных американских политиков, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Как пишет газета, глава американского дипломатического ведомства опасается, что признание России спонсором терроризма вынудит его ввести санкции против некоторых союзников США, поддерживающих деловые отношения с Россией и затруднит поддержание дипломатических связей с Россией даже на нынешнем минимальном уровне.

"Цена, которую Россию заставили платить мы и другие страны совершенно равна той, которая бы последовала в результате признания России страной-спонсором терроризма. То есть практические последствия того, что мы уже делаем те же самые", - заявил Энтони Блинкен во время пресс-конференции в четверг. По его словам, любое решение по этому поводу должно базироваться на существующем юридическом фундаменте. Госсекретарь Блинкен выступил с этим заявлением после одобрения Сенатом резолюции с призывом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Эта резолюция формально является лишь рекомендацией. Право выносить решения по этому вопросу принадлежит государственному секретарю. Однако в Палату представителей был внесен законопроект, в случае одобрения которого, администрация будет вынуждена признать Россию страной-спонсором терроризма.

Признание России страной-спонсором терроризма повлечет введение новых санкций как против Кремля так и против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Это также позволит гражданам вчинять иски российскому правительству в американских судах и, потенциально, получать компенсацию за счет арестованных российских государственных активов.