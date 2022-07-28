Сенат конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно на голосовании в среду вечером (четверг, 28 июля по московскому времени), передаёт The New York Times.
В тексте сенаторы призывают Государственный департамент признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".
Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса — нижней палаты американского парламента, The New York Times сообщает, что её, как ожидается, должна поддержать спикер палаты Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в Демократической партии.
Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, его должен вынести Госдепартамент, выполняющий в США функции министерства иностранных дел.
- 3 мая к обеим палатам Конгресса с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма обратилась Верховная рада Украины. С призывами к мировому сообществу сделать это регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил в интервью в июле, что администрация Зеленского видит это одной из своих главных внешнеполитических целей.
- Сейчас в американском списке стран-спонсоров четыре страны: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея. Внесение в список означает практически полное прекращение дипломатического общения между странами и введение жёстких санкций против них.
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