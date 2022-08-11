Цитаты Свободы. Россиян лишают виз

В Евросоюзе обсуждают возможность отмены туристических виз для россиян. На Марину Овсянникову завели уголовное дело.
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