Лицом к событию. Аксенов, Гиркин и Джанкой

Взрывы в Джанкое. Минобороны РФ признает "диверсию". Глава аннексированного Крыма Аксенов уверяет, что туристам ничто не угрожает. . Стрелков-Гиркин рвется в бой. Но его не пускают. Чем он опасен Кремлю? В эфире председатель Рефат Чубаров, Илья Барабанов, Александр Коваленко.
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