Лицом к событию. Аксенов, Гиркин и Джанкой

Взрывы в Джанкое. Минобороны РФ признает "диверсию". Глава аннексированного Крыма Аксенов уверяет, что туристам ничто не угрожает. . Стрелков-Гиркин рвется в бой. Но его не пускают. Чем он опасен Кремлю? В эфире председатель Рефат Чубаров, Илья Барабанов, Александр Коваленко.