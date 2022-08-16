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Лицом к событию. Аксенов, Гиркин и Джанкой

Лицом к событию. Аксенов, Гиркин и Джанкой
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Лицом к событию. Аксенов, Гиркин и Джанкой

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Взрывы в Джанкое. Минобороны РФ признает "диверсию". Глава аннексированного Крыма Аксенов уверяет, что туристам ничто не угрожает. . Стрелков-Гиркин рвется в бой. Но его не пускают. Чем он опасен Кремлю? В эфире председатель Рефат Чубаров, Илья Барабанов, Александр Коваленко.

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