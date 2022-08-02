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Время Свободы

"Где бы вы ни прятались". Ликвидация главаря "Аль-Каиды"

Айман аз-Завахири

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 августа

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Время Свободы - Темы дня 2.08.2022
by Радио Свобода

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Верховный суд России признал входящий в состав вооруженных сил Украины полк "Азов" террористической организацией;

Джо Байден объявил о ликвидации в Кабуле лидера аль-Каиды Аймана аз-Завахири;

В Белом доме сочли "несерьезными" ответ Москвы на предложение об обмене находящихся в заключении в России граждан США на Виктора Бута, осужденного за незаконную торговлю оружием;

Что стало причиной болезни Анатолия Чубайса;

Телеведущая Татьяна Лазарева – о том, что движет Владимиром Путиным, начавшим агрессию против Украины.

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