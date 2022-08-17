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Атлас мира. Гонка за Африку. Что ей готовы дать Россия, Китай и США

Атлас мира. Гонка за Африку. Что ей готовы дать Россия, Китай и США
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Атлас мира. Гонка за Африку. Что ей готовы дать Россия, Китай и США

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Можно ли говорить о начале новой "Гонки за Африку" между США, Китаем и Россией? Африка явно остается пока одним из направлений, где Москва зарабатывает военные и политические очки. Именно ли в Африке сейчас разыгрывается новая "холодная война"?

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