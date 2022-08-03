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Время Свободы

"Родителей сажать за VPN!" Мария Бутина требует запрета Youtube

Мария Бутина

Информационный дайджест "Время Свободы", 3 августа

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Время Свободы - Темы дня 3.08.2022
by Радио Свобода

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Отец погибшего моряка с затонувшего крейсера «Москва» Дмитрий Шкребец получил свидетельство о смерти сына;

Правовые последствия решения Верховного суда России признать украинский полк «Азов» террористической организацией;

Украинская экономика выживает в условиях российской агрессии;

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, несмотря на яростные протесты Пекина.

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