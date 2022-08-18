Лицом к событию. Кто перетянет Эрдогана?

Президент Турции в ходе своего визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому встретиться с Воалимиром Путиным. Зачем? И какова его собственная позиция в российско-украинском военном конфликте? Обсуждают Александр Харебин (Украина), Тофик Аббасов (Азербайджан).
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