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Лицом к событию. Кто перетянет Эрдогана?

Лицом к событию. Кто перетянет Эрдогана?
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Лицом к событию. Кто перетянет Эрдогана?

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Президент Турции в ходе своего визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому встретиться с Воалимиром Путиным. Зачем? И какова его собственная позиция в российско-украинском военном конфликте? Обсуждают Александр Харебин (Украина), Тофик Аббасов (Азербайджан).

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