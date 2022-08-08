ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне

В ночь на 8 августа был нанесен новый удар по Антоновскому мосту через Днепр в оккупированном российской армией Херсоне. Там сгорела техника строителей, которые ремонтировали мост после предыдущих обстрелов. Открытие моста будет отложено, сообщил журналистам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее мост получал повреждения в результате обстрела со стороны Украины и был закрыт для грузового транспорта. После обстрела в ночь с 26 на 27 июля он был полностью закрыт. Удар был нанесён с помощью установок HIMARS. На опубликованных видео можно заметить, что дорожному полотну был нанесён значительный ущерб. Опоры моста не рухнули. Российские военные навели понтонные переправы в Херсонской области, - в попытке компенсировать потерю сообщения через Антоновский мост. На самом мосту ведутся ремонтные работы.

Антоновский мост - единственный в Херсоне мост через Днепр, он соединяет Херсон с левобережьем Днепра. Его протяженность - около полутора километров, ширина - 25 метров.

Мост контролируется войсками России и является одной из ключевых переправ через Днепр. По нему снабжается группировка российских войск на правом берегу реки. Если мост будет разрушен, российская группировка в городе останется без связи и снабжения.