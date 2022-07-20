Украинские военные повредили мост через Днепр вблизи Херсона

Утром 20 июля украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона. Он получил повреждения и сейчас закрыт для грузового транспорта. Об этом сообщают глава и замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов и Владимир Сальдо.

По словам Стремоусова, по мосту были выпущены 12 ракет HIMARS, из них 11 попали в цель. Жертв и пострадавших нет, однако мост "очень сильно повреждён".

На видео и фотографиях с места событий видно, что в дорожном полотне на мосту пробиты сквозные отверстия. "Он не рухнет, это невозможно", – уточнил Стремоусов. Накануне, во вторник, Антоновский мост уже обстреливали, в результате чего, по словам Стремоусова, мост получил четыре повреждения.

Сальдо заявил, что из-за ремонтно-восстановительных работ движение по мосту сейчас разрешено только для легкового и пассажирского транспорта.

Британская разведка в своём ежедневном отчёте сообщает, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет основным фактором в исходе боевых действий в Херсонской области. Антоновский мост, говорится в отчёте, – основная уязвимость для российских сил. По нему Россия может снабжать или выводить свои войска с оккупированной территории на западном берегу Днепра.