ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по позициям армии РФ в Мелитополе

Украинские войска в ночь на 8 августа нанесли удар ракетами HIMARS по пунктам временной дислокации российских сил на промышленных площадках в Мелитополе в Запорожской области Украины. Об этом сообщил украинский мэр оккупированного города Иван Федоров.

По данным украинских властей, уничтожено "значительное" количество военной техники, погибли более 100 российских военнослужащих.

Министерство обороны России не комментировало сообщения о гибели военных и уничтожении техники.

При этом представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что российские системы противовоздушной обороны отразили удар ВСУ в Мелитополе.

В то же время, по информации Фёдорова, на прошлой неделе значительную часть ПВО российская армия передислоцировала из Мелитополя в Херсон - после нескольких обстрелов Антоновского моста через Днепр, по которому снабжается группировка российских войск на правом берегу реки. Сегодня ВСУ нанесли новый удар по мосту.

Мелитополь был оккупирован российскими войсками в начале вторжения в Украину. В конце июля украинские военные вывели из строя железную дорогу в районе Мелитополя. Кроме того, удар был нанесён по аэродрому в окрестностях города.

Оккупационные власти неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей Украины. По планам Москвы они должны пройти в сентябре.