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Время Свободы

"Пусть живут в своем мире". Нужно ли пускать россиян на Запад?

Владимир Зеленский

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 августа

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Время Свободы - Темы дня 9.08.2022
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский предложил странам Запада полностью запретить въезд граждан России, независимо от их политических взглядов;

В России батальоны добровольцев для войны в Украине формируются по национальному признаку;

Илье Яшину, обвиняемому по статье о «фейках» про российскую армию, продлен срок пребывания под стражей;

Два года протестам против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси. Как теперь собирается действовать демократическая белорусская оппозиция?

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