"Гуманитарные ценности выше иных!" "Сказка" Александра Сокурова

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо впал в кому, предположительно, после отравления;

ЧВК Вагнера набирает в свой состав неподготовленных добровольцев;

Исполнилось 14 лет со дня начала войны России против Грузии в 2008 году;

Иван Ургант посмеялся над группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, записавшей его в предатели России;

Правительство Эстонии хочет убрать из публичного пространства страны все памятники советской эпохи;

Премьера фильма Александра Сокурова «Сказка».

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