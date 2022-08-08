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Время Свободы

"Гуманитарные ценности выше иных!" "Сказка" Александра Сокурова

Александ Сокуров в Виченце, 2016 год

Информационный дайджест "Время Свободы", 8 августа

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Время Свободы - Темы дня 8.08.2022
by Радио Свобода

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Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо впал в кому, предположительно, после отравления;

ЧВК Вагнера набирает в свой состав неподготовленных добровольцев;

Исполнилось 14 лет со дня начала войны России против Грузии в 2008 году;

Иван Ургант посмеялся над группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, записавшей его в предатели России;

Правительство Эстонии хочет убрать из публичного пространства страны все памятники советской эпохи;

Премьера фильма Александра Сокурова «Сказка».

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