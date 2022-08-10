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Время Свободы

Маляр троллит Шойгу окурками. Кто взорвал авиабазу

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

Информационный дайджест "Время Свободы", 10 августа

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Время Свободы - Темы дня 10.08.2022.
by Радио Свобода

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Взрывы на российской военной авиабазе в Крыму могут быть результатом ракетного обстрела со стороны ВСУ;

Экстрадированной из России в Беларусь общественной активистке Яне Пинчук на родине грозит до 19 лет лишения свободы;

На конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе объявлено о формировании Объединенного переходного кабинета;

Агенты ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа.

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