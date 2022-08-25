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Лицом к событию. Провал! Еще провал!

Лицом к событию. Провал! Еще провал!
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Лицом к событию. Провал! Еще провал!

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ФСБ РФ пропускает один удар за другим. Куда смотрит ведомство А. Бортникова? Чем оно занимается? А также: прогнозы ожесточенных российских ударов накануне Дня независимости Украины и что произошло по факту. В гостях: Юрий Фельштинский, Михаил Самусь, Илья Давлятчин

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