Лицом к событию. Провал! Еще провал!

ФСБ РФ пропускает один удар за другим. Куда смотрит ведомство А. Бортникова? Чем оно занимается? А также: прогнозы ожесточенных российских ударов накануне Дня независимости Украины и что произошло по факту. В гостях: Юрий Фельштинский, Михаил Самусь, Илья Давлятчин
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