"Отряд объявили дезертирами и предателями"

"Это не война, это называется оп****ливание. Мясо не стоит денег. Вы нас оп****ливаете, товарищи генералы толстощекие с лощенными еб***". Один из бывших лидеров так называемой "ДНР" Павел Губарев теперь воюет против Украины за деньги. Об этом свидетельствует аудиозапись, которую журналисты проекта Украинской службы Радио Свобода "Донбасс Реалии" получили от своих источников в одном из разведывательных органов Украины. Представители российского командования встречались с группой наемников, самовольно покинувших позиции в Богородичном районе Харьковской области.