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Время Свободы

"Может, и партизаны..." Кто взорвал военный аэродром под Гомелем

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 августа

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Время Свободы - Темы дня 12.08.2022
by Радио Свобода

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Украина обвиняет Россию в провоцировании катастрофы на Запорожской АЭС, ООН призывает допустить туда экспертов МАГАТЭ;

Что взорвалось на военном аэродроме под Гомелем;

Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Александра Баязитова уверена, что ее преследуют за публикации о коррупции в государственном Промсвязьбанке, обслуживающем оборонные заказы;

КНР проводит очередные масштабные военные учения вблизи Тайваня;

Как сказываются на предвыборных перспективах Дональда Трампа обыски, проведенные в его резиденции во Флориде?

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