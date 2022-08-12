"Может, и партизаны..." Кто взорвал военный аэродром под Гомелем

Украина обвиняет Россию в провоцировании катастрофы на Запорожской АЭС, ООН призывает допустить туда экспертов МАГАТЭ;
Что взорвалось на военном аэродроме под Гомелем;
Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Александра Баязитова уверена, что ее преследуют за публикации о коррупции в государственном Промсвязьбанке, обслуживающем оборонные заказы;
КНР проводит очередные масштабные военные учения вблизи Тайваня;
Как сказываются на предвыборных перспективах Дональда Трампа обыски, проведенные в его резиденции во Флориде?
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