Профсоюз одного человека. Навальный защищает права заключенных

Российская военная авиабаза в Крыму была уничтожена после того, как ВСУ серьезно нарушили работу системы ПВО на аннексированном полуострове;

Сейм Латвии признал Россию государством – спонсором терроризма;

Бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по статье о "фейках" про российскую армию;

Алексей Навальный объявил о создании им профсоюза заключенных и тюремщиков "Промзона".

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