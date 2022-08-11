Профсоюз одного человека. Навальный защищает права заключенных

Российская военная авиабаза в Крыму была уничтожена после того, как ВСУ серьезно нарушили работу системы ПВО на аннексированном полуострове;
Сейм Латвии признал Россию государством – спонсором терроризма;
Бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по статье о "фейках" про российскую армию;
Алексей Навальный объявил о создании им профсоюза заключенных и тюремщиков "Промзона".
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