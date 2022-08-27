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Поп-синтетика: на заре. Артемий Троицкий помнит "Ионику"

Поп-синтетика: на заре. Артемий Троицкий помнит "Ионику"
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Поп-синтетика: на заре. Артемий Троицкий помнит "Ионику"

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Артемий Троицкий обнажает корни леса: слушаем фактически протоэлектронную музыку, пионеров компьюртеризованной звукозаписи, любителей драм-машин, секвенсоров, фейдеров и тумблеров. Периоду становления стиля синти-поп посвящена великолепная антология Musik Music Musique: The Dawn of Synth Pop.

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