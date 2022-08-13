Конгресс США одобрил закон о борьбе с потеплением и удешевлении лекарств

В пятницу члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, согласно которому будет выделена крупнейшая в истории страны сумма для стимулирования мер по переходу экономики на возобновляемые источники энергии, а также значительные средства на ограничение стоимости лекарств для пенсионеров и людей с небольшими доходами.

Законодательством выделяется около 2 триллионов долларов. Самая значительная часть этих средств - около 400 миллиардов долларов - пойдёт на субсидии для покупки электромобилей, развитие "зелёных" технологий, внедрение энергосберегающих устройств в быту и на производстве.

Заявленная цель законопроекта – на 40 процентов снизить к 2030 году выброс парниковых газов в сравнении с уровнем 2005 года. Этим законопроектом обеспечивается финансирование субсидий на покупку лекарств пенсионерами и субсидирование медицинского страхования в рамках реформы системы страхования, одобренной во времена президентства Барака Обамы.

Ещё 87 миллиардов долларов выделено на финансирование деятельности федеральной налоговой инспекции, которая наймёт тысячи новых агентов. Инициаторы законопроекта надеются, что это поможет повысить налоговые доходы государства.

Новые расходы будут оплачиваться за счет поднятия минимального корпоративного налога до 15 процентов.

За законопроект проголосовали только законодатели-демократы, которые рассчитывают, что законопроект, содержащий несколько популярных мер, поможет им на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре нынешнего года. "Это исторический законопроект, это повод для празднования", – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Республиканцы, проголосовавшие против, утверждают, что за новый закон американцы будут расплачиваться более высокими налогами и что огромные новые государственные расходы приведут к повышению инфляции.

Ожидается, что президент США Джо Байден подпишет законопроект, уже одобренный Сенатом, в ближайшие дни.