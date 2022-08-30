Лицом к событию. Режим требует новых жертв

Политик Леонид Гозман, ученый Андрей Заякин, рэпер Оксимирон, журналист Иван Сафронов как жертвы режима только последних суток. В эфире: адвокат Иван Павлов, правозащитник Александр Подрабинек, журналисты Дмитрий Семенов и Екатерина Аренина, историк Борис Соколов