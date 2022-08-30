Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Дороги к свободе. Крым, "Крымская платформа" и крымские "хлопки"

Дороги к свободе. Крым, "Крымская платформа" и крымские "хлопки"
Embed
Дороги к свободе. Крым, "Крымская платформа" и крымские "хлопки"

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Крым вновь в украинской повестке дня. Что происходит на аннексированном полуострове? Как изменились настроения от прошлогоднего саммита "Крымской платформы" к новой встрече? Виталий Портников беседует с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG