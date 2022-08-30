Дороги к свободе. Крым, "Крымская платформа" и крымские "хлопки"
Крым вновь в украинской повестке дня. Что происходит на аннексированном полуострове? Как изменились настроения от прошлогоднего саммита "Крымской платформы" к новой встрече? Виталий Портников беседует с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым.
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