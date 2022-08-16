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Время Свободы

Маркетинговый штамм. "Дельтакрон" и рост заболеваемости COVID-19

Информационный дайджест "Время Свободы", 16 августа

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Время Свободы - Темы дня 16.08.2022
by Радио Свобода

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Российские власти аннексированного Крыма принимают экстренные меры в связи со взрывами на складах боеприпасов на севере полуострова;

Так ли успешен российский военно-промышленный комплекс, как об этом говорит Владимир Путин;

Власти Ирана отвергают причастность к покушению на писателя Салмана Рушди, заявляя, что в нападении виноват он сам;

В России фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в нескольких регионах введен или рекомендован масочный режим.

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