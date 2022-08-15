Тысячи погибших, сотни тысяч беженцев. 30 лет войне в Абхазии

Украинские власти заявляют, что в Херсонской области не осталось мостов, которые могла бы использовать российская армия;
Судьба угольных предприятий Донбасса, оказавшихся под контролем России;
Расследование издания «Важные истории» о военных преступлениях в Украине;
За что могли задержать (и задерживали ли вообще) бывшего командующего войсками "ДНР", а ныне критика власти Игоря Стрелкова (Гиркина);
Исполнилось 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны;
Умер художник Дмитрий Врубель.
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