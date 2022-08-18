"Было отношение, как к фашистам. Я начал получать антибиотики только через пять дней после ранения. Я, переживший травматическую ампутацию ноги, лежал и гнил. Воняло от меня гнилым мясом очень сильно. Питание было настолько скудным, насколько это возможно, порции были "лишь бы сердце не остановилось"." Владислав Жайворонок, боец полка "Азов" с позывным "Википедия", был среди защитников Мариуполя и 16 мая попал в плен. Накануне в результате ранения он лишился ноги. Сейчас Жайворонок в Украине, его вместе с другими пленными бойцами удалось обменять.