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"Лежал и гнил"

"Лежал и гнил"
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"Лежал и гнил"

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"Было отношение, как к фашистам. Я начал получать антибиотики только через пять дней после ранения. Я, переживший травматическую ампутацию ноги, лежал и гнил. Воняло от меня гнилым мясом очень сильно. Питание было настолько скудным, насколько это возможно, порции были "лишь бы сердце не остановилось"." Владислав Жайворонок, боец полка "Азов" с позывным "Википедия", был среди защитников Мариуполя и 16 мая попал в плен. Накануне в результате ранения он лишился ноги. Сейчас Жайворонок в Украине, его вместе с другими пленными бойцами удалось обменять.

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