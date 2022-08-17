"Признаюсь в расстреле гражданского населения"

"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х** не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта". Военные 64-й мотострелковой бригады из Хабаровского края участвовали в грабежах, мародерстве и убийствах в украинском селе Андреевка.