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Украина

"Признаюсь в расстреле гражданского населения"

"Признаюсь в расстреле гражданского населения"
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"Признаюсь в расстреле гражданского населения"

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"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х** не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта". Военные 64-й мотострелковой бригады из Хабаровского края участвовали в грабежах, мародерстве и убийствах в украинском селе Андреевка.

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