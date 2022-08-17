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Время Свободы

"Не провоцировать ненависти". В Нарве демонтирован памятник танку Т-34

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 августа

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Время Свободы - Темы дня 17.08.2022
by Радио Свобода

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Усилятся ли репрессии против крымских татар после взрывов на складах боеприпасов и авиабазе в аннексированном Крыму;

Страны Европейского союза пытаются выработать общую политику по поводу выдачи виз гражданам России и Беларуси в условиях продолжающейся агрессии России против Украины;

В Эстонии демонтированы несколько советских памятников, включая памятник танку Т-34 в Нарве;

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук оштрафован за антивоенное высказывание на майском концерте в Уфе.

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