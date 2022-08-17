Аспирантку в Саудовской Аравии приговорили к 34 годам за ретвиты

Суд в Саудовской Аравии приговорил к 34 годам тюрьмы Сальму аль-Шебаб, которая делала репосты сообщений правозащитников в твиттере. Об этом сообщает The Washington Post.

Аль-Шебаб 34 года, у нее двое детей. Гражданка Саудовской Аравии постоянно проживает в Великобритании и учится в аспирантуре в Университете Лидса. На родину она приехала в декабре 2020 года во время каникул, чтобы забрать свою семью в Великобританию, но уже в январе 2021 года её арестовали.

Сначала суд приговорил аль-Шебаб к шести годам тюрьмы по обвинению в использовании сайта с целью дестабилизации общественной безопасности. Преступлением сочли посты в твиттере, в которых осуждённая писала о необходимости освободить выпустить заключённых, боровшихся за права женщин, и ретвиты на схожую тему.

15 августа 2022 года срок был увеличен до 34 лет — перед апелляцией прокуратура добавила новые обвинения в оказании помощи лицам, намеревавшимся организовать беспорядки. Кроме того, аль-Шебаб запретили ещё на 34 года покидать Саудовскую Аравию.

По словам правозащитников, срок для аспирантки стал максимальным из всех, когда-либо назначенных активистам.

The Washington Post обращает внимание, что приговор был вынесен спустя месяц после визита в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена. Газета призвала Байдена потребовать освобождения осуждённой.

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