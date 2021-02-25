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Спецслужбы США: принц Мухаммед, вероятно, заказал убийство Хашогги

Джамаль Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, по всей вероятности, был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги или, во всяком случае, одобрил его. Такой вывод содержится в докладе американских спецслужб, который будет опубликован в четверг. Об этом сообщают СМИ, знакомые с содержанием доклада.

Живший за рубежом Джамаль Хашогги, критиковавший руководство Саудовской Аравии, в том числе в западной прессе, был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле в 2018 году. После убийства тело Хашогги было расчленено и вывезено из консульства Саудовской Аравии. Останки до сих пор не найдены.

Подозрения о том, что принц Мухаммед, которого Хашогги критиковал, мог быть причастен к преступлению, высказывались сразу после убийства. Принц свою причастность категорически отрицал. Саудовская Аравия пыталась отрицать факт убийства, но затем признала его. Сотрудников саудовских спецслужб, которые расправились с журналистом в консульстве, объявили действовавшими по собственной инициативе. Их отдали под суд. Семья Хашшоги выступила с заявлением о помиловании убийц. Согласно законодательству королевства, в таком случае обвиняемого нельзя приговорить к смертной казни. В результате обвиняемых приговорили к различным срокам заключения.

В докладе, как сообщается, нет прямых доказательств причастности принца к операции по убийству, однако спецслужбы утверждают, что такая операция вряд ли могла бы обойтись без одобрения могущественного Мохаммеда бин Салмана.

Сообщается, что президент США Джо Байден ознакомился с содержанием доклада и намерен обсудить его по телефону с королём Салманом. Ранее Байден заявлял о необходимости "перенастройки" отношений с Эр-Риядом - одним из союзников США в регионе. При администрации Дональда Трампа союзнические отношения не пострадали - даже после убийства Хашогги и сообщений о массовой гибели мирных жителей в результате саудовских авиаударов в Йемене. Байден заявил, что США откажутся от поддержки Эр-Рияда в конфликте в Йемене.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг говорил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии. Официпльно не сообщзается, обсуждали ли они доклад.

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