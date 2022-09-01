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"Свобода" 20 лет назад
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"Свобода" 20 лет назад

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Памяти президента СССР. Михаил Горбачев - гость Радио Свобода. С ним беседуют московский и датский журналисты. Ведущий - Андрей Шарый.

Памяти президента СССР. Михаил Горбачев - гость Радио Свобода. С ним беседуют московский и датский журналисты. Ведущий - Андрей Шарый.
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Памяти президента СССР. Михаил Горбачев - гость Радио Свобода. С ним беседуют московский и датский журналисты. Ведущий - Андрей Шарый.

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Самое интересное из нашего общего прошлого. Незавершенная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Иван Толстой выбирает из нашего эфира по-прежнему актуальное и оказавшееся вечным.

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