Лицом к событию. Путин под боком у Каспарова

Владимир Путин и Гарри Каспаров географически рядом. Один в Калининграде другой в Вильнюсе. В гостях заочные зрители форума Свободной России Леонид Швец и Максим Кац, и его непосредственный гость - Рефат Чубаров
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